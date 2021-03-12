СМИ США сообщили, что Израиль неоднократно атаковал иранские танкеры

Израиль около десяти раз атаковал иранские танкеры за полгода, сообщил Wall Street Journal со ссылкой на администрации президента США и на Ближнем Востоке.

По информации журналистов, израильские спецслужбы и военные используют для нападения мины. Подвергаются атакам суда с нефтью в Красном море. Речь идет о танкерах, которые направляются из Ирана в Сирию, сообщил сайт «Свободная пресса».

В Израиле считают что нефтяные доходы Ирана идут на поддержку силовиков. Американские СМИ пишут, что Израиль решил радикально бороться с финансированием терроризма.