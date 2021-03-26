СМИ сообщили, что на границе между Эфиопией и Суданом произошел конфликт

Вооруженный конфликт произошел на границе между Эфиопией и Суданом, сообщила газета Sudan Tribune со ссылкой на суданское командование.

Уточняется, что в районе Басинда ополченцы из эфиопского штата Амхара проникли на восемь километров вглубь суданской территории. Силы Судана встретили их севернее города Тая. Ополченцы понесли потери и покинули место боя, написала «Парламентская газета».

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что число погибших со стороны Армении во время последнего вооруженного конфликта в Карабахе составило 3250 человек.