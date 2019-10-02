СМИ: С-500 успешно испытали в Сирии

«Тополь-М» успешно поразил цель на Камчатке Подробнее

В ходе тестирования «Прометея» были выявлены несколько неполадок в работе техники, однако все проблемы удалось оперативно устранить, говорится в материале. Сейчас испытания системы ПВО завершены и признаны успешными.

Эксперты отмечают, что от безотказной работы пункта боевого управления и нового всевысотного радара-обнаружителя С-500 во многом зависит эффективность всей системы.

Как рассказал бывший заместитель командующего ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, перед запуском в серийное производство вся техника проходит испытания в жестких технических и климатических условиях.

Подобный режим работы позволяет выявить недостатки, которые позже обобщаются, фиксируются и устраняются, объяснил Бижев. Он также заметил, что для таких испытаний хорошо подходит Сирия, поскольку там всегда много пыли и жарко.

«Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме — обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле», — добавил Бижев.