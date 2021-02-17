СМИ: российский экспорт вооружения сократился в 2020 году из-за пандемии

Россия экспортировала меньше военной техники, вооружения, летательных аппаратов и некоторых ядерных материалов в 2020 году. Продажи уменьшились на 15,6% — до 11,48 миллиарда долларов. Информация об этом есть в данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Их проанализировал РБК.

В отчете говорится о поставках оружия, боеприпасов, военной авиации, танков, бронетехники, гражданских самолетов и вертолетов, некоторых ядерных материалов группы 28 ТН ВЭД («Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов»). Издание отметило, что выделить только военный экспорт в статистике ФТС невозможно.

В январе–сентябре 2020 года экспорт оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД) из РФ составил 1,32 миллиарда долларов. Это в 2,4 раза меньше, чем за тот же период 2019 года (3,19 миллиарда долларов). Такой вывод следует из отдельных данных ФТС, которые есть в сборнике «Документы таможенной статистики внешней торговли».

Экспорт гражданских и военных самолетов и вертолетов вырос на 35% и достиг 3,83 миллиарда долларов. Россия в четвертом квартале прошлого года продала за рубеж оружие и авиационную технику еще на 4,21 миллиарда долларов. То есть поставки к концу года увеличились.

Покупателями российского оружия и военной техники традиционно являются Китай, Индия, Египет, Алжир. Поставки в эти страны, а также в Турцию в прошлом году сократились. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в конце 2020 года заявил, что Россия из-за коронавируса отложила поставки вооружений некоторым иностранным заказчикам.