СМИ рассказали об особенностях БРК «Бастион»

Опубликовано видео первого запуска сверхзвуковой ракеты «Оникс» Подробнее

По данным издания, разработка «Бастиона» началась в середине 80-х в НПО Машиностроения (город Реутов). Работами руководил генеральный конструктор Герберт Ефремов. На вооружение комплекс приняли в 2010 году.

Он оснащен универсальной противокорабельной ракетой «Оникс», которую отличает полная автономность боевого применения и загоризонтальная дальность стрельбы. Ее уничтожение затрудняет то, что она идет по комбинированной траектории. Аналогичные разработки есть и в Соединенных Штатах. В частности, речь идет о ПКР «Гарпун».