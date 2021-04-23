СМИ: ракеты разорвались рядом с военным лагерем США в Ираке

Ракеты взорвались неподалеку от военного лагеря Victory США в Ираке. Об этом сообщили в Telegram-канале ливанской телестанции Al Mayadeen.

Информации о пострадавших и разрушениях нет, отметило ИА НСН.

Под обстрел попал лагерь в окрестностях международного аэропорта Багдада, написало агентство Reuters. Наблюдатели зафиксировали как минимум три ракеты. Одна из них упала рядом со взлетно-посадочной полосой.

Радикальные группировки боевиков пока не взяли на себя ответственность за обстрел.

Американские объекты в Ираке регулярно подвергаются ракетным обстрелам. Например, в марте под огонь попала база США в провинции Дейр-эз-Зор.