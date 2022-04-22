СМИ показали осколки ракет «Точка-У», которыми ВСУ атаковали полевой госпиталь

Фрагменты двух ракет «Точка-У» показали российские военные. В марте Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ими полевой госпиталь, который оказывал помощь мирным жителям. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

От снарядов остались покореженные корпуса хвостовых частей и фрагменты «начинки», которые доказывают, что применялись травматичные кассетные заряды. Кроме того, на обломках снарядов сохранились серийные номера, которые позволили идентифицировать ракеты.

Больших потерь удалось избежать благодаря тому, что ракеты сбили неподалеку от полевого госпиталя. Хвостовая часть «Точек-У» отделилась еще в воздухе, а боевая зацепила медицинский отряд спецназначения.

Удар по госпиталю бойцы ВСУ нанесли дважды. Ранения получили десять военных медиков, было повреждено оборудование и медицинские модули. Прямо во время атаки в одном из них велась операция, был ранен хирург. Основной удар взяли на себя грузовики, которые расставили вокруг госпиталя для защиты.