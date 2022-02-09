СМИ показали кадры работы ЗРПК «Панцирь» изнутри

Сайт телеканала «Звезда» поделился кадрами из боевого отсека ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Завтра начинаются российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022». Они продлятся до 20 февраля.

До старта военных маневров зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» отрабатывают быструю смену позиций и электронные пуски. ЗРПК «Панцирь-С» прикрывают колонну с обеих сторон. Отмечается, что на мониторе, который расположен внутри кабины этого комплекса, одновременно может отображаться до 50 воздушных целей.