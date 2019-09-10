  • СМИ опубликовали видео с капитанского мостика корвета «Гремящий»

    10 сентября 2019, 15:57

    Артур Блянихов

    Сайт телеканала «Звезда» обнародовал видеокадры с борта нового корвета «Гремящий», который является представителем проекта 20385.

    Заместитель главного конструктора корабля Александр Дадыкин обратил внимание на то, что рулевой находится в сидячем положении. Раньше ничего подобного в судах ВМФ не было.

    У командира корабля также появилась возможность совершать круговой обход мостика и смотреть на разнообразные манипуляции по ходу движения.

    «На кораблях класса „Корвет“ мостик всегда был островной и находился рядом с иллюминаторной зоной», — напомнил специалист.