СМИ опубликовали видео с капитанского мостика корвета «Гремящий»
Сайт телеканала «Звезда» обнародовал видеокадры с борта нового корвета «Гремящий», который является представителем проекта 20385.
Заместитель главного конструктора корабля Александр Дадыкин обратил внимание на то, что рулевой находится в сидячем положении. Раньше ничего подобного в судах ВМФ не было.
У командира корабля также появилась возможность совершать круговой обход мостика и смотреть на разнообразные манипуляции по ходу движения.
«На кораблях класса „Корвет“ мостик всегда был островной и находился рядом с иллюминаторной зоной», — напомнил специалист.