СМИ: новейшие российские вертолетоносцы построят в Крыму

В Крыму построят первые два российских универсальных корабля (УДК). Они смогут перевозить более 10 вертолетов различных классов.

«Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе „Залив“ в Керчи в 2020 году», — сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

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По его сведением, головной корабль планируют сдать флот до завершения текущей программы вооружения, до конца 2027 года.

Как сообщил агентству другой источник, закладка произойдет в мае следующего года. Корабли не только смогут нести до 10 вертолетов, но и получат большую доковую камеру для десантных катеров.

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Сейчас технический проект, по данным источников, находится на финальной стадии разработки. После ее завершения будет подписан контракт на постройку. Серийное производство универсальных десантных кораблей планируют реализовать до начала 2030-х годов.

Универсальные десантные корабли также называют вертолетоносцами. Они способны перевозить десяток тяжелых вертолетов и порядка тысячи человек состава морской пехоты.