СМИ назвали возможные сроки завершения частичной мобилизации | 360°

Армия 28 октября 2022, 12:05 СМИ назвали возможные сроки завершения частичной мобилизации «Ведомости»: частичную мобилизацию резервистов завершат до следующей недели РИА "Новости"

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Введенная указом президента России Владимира Путина частичная мобилизация завершится до следующей недели. Об этом со ссылкой на источники в парламенте и в администрации президента сообщила газета «Ведомости».

Новый документ президент может не подписывать, так как в законе «О мобилизации и мобилизационной подготовке» таких требований нет. Очередным приказом лидер страны может объявить только демобилизацию.

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Источник в Минобороны пояснил, что изначально процесс частичного призыва резервистов планировали завершить до конца октября — начала ноября, чтобы не совмещать ее с призывом срочников.

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При этом часть регионов уже объявили о прекращении набора резервистов после выполнения требований, присланных Министерством обороны.

О финальной стадии частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил на пресс-конференции в Астане 14 октября. Он подчеркнул, что процесс призыва завершится в течение двух недель. По его словам, количество резервистов приблизилось к изначально заявленным показателям в 300 тысяч человек. Российский лидер подчеркнул, что причин увеличивать число мобилизованных нет.