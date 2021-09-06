СМИ назвали преимущество китайских танков перед российскими T-90

Пакистан получил на вооружение китайские танки VT-4. Они могут стать угрозой для российских Т-90, которые эксплуатируют вооруженные силы Индии.

Боеприпасы китайских машин составят конкуренцию танкам из РФ, заявил сайт The Military Watch.

В танковом парке Пакистана — только произведенное в Китае вооружение. VT-4 VT-4 занял место самого мощного танка на вооружении страны.

«Китайские противотанковые снаряды считаются одними из самых мощных в мире и, как ожидается, будут представлять серьезную угрозу даже для хорошо защищенной бронетехники противника, такой как индийский Т-90С и, возможно, Т-90МС», — указано в статье.

Не исключено, что Пакистан закажет порядка трехсот VT-4. Машина оснащена комплексом активной защитой и дизельным двигателем мощностью 1,3 тысячи лошадиных сил.