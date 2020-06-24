В военном ведомстве пояснили, что во время поворота экипаж танка снизил обороты двигателя и остановился. Зрители в этот момент находились на безопасном расстоянии и никакой опасности для них не было. На движение остальной колонны военной техники остановка танка не повлияла. После того, как остальная военная техника проехала Т-34 отправился за ними следом своим ходом.

Издание «Подъем» со ссылкой на жителя Севастополя сообщило, что во время поворота на площадь Нахимова танк Т-34 не смог совершить маневр и продолжил ехать прямо, где стояли зрители. Многие не ожидали такого и не успели отойти. Но боевую машину быстро заглушили.

Парады Победы сегодня прошли в Севастополе, Симферополе, Керчи и Новороссийске. По данным Черноморского флота, в торжественных мероприятиях приняли участие порядка пяти тысяч военнослужащих.

По улицам Севастополя проехали порядка 90 единиц военной техники, в том числе боевые машины времен войны, а также пролетели 26 боевых самолетов. Кроме того, по городу промаршировали пешие парадные расчеты.