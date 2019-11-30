СМИ: «Кинжал» впервые испытали в Арктике
Как сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе, испытания прошли в середине ноября. «Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск», — приводит агенство слова собеседника. Другой источник подтвердил проведение испытаний и добавил, что ракета «Кинжал» в небе над Арктикой достигла скорости 10 махов (более 10 тысяч километров в час).
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В ВКС России и Минобороны России информацию об испытаниях пока официально не подтвердили. «Кинжал» — это новый авиакомплекс, который состоит из самолета-носителя МиГ-31К и непосредственно гиперзвуковой ракеты, которая является авиавариантом ракеты ОТРК «Искандер».
Впервые о «Кинжале» рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года.