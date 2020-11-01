СМИ: гиперзвуковую ракету «Циркон» запустят на тысячу километров

«„Циркон“ по плану ноябрьского испытательного пуска должен преодолеть расстояние порядка одной тысячи километров. Стрельба будет вестись с борта фрегата Северного флота „Адмирал Горшков“», — приводит агентство слова собеседника.

Цель ракеты — морской щит, имитирующий корабль противника. Другой источник рассказал ТАСС, что до конца 2020 года будет еще три испытательных пуска. Во время одного из них «Циркон» должен будет попасть в предполагаемый авианосец.

В начале октября «Адмирал Горшков» впервые запустил «Циркон» на 440 километров. Ракета попала точно в цель в Баренцевом море. Президент России Владимир Путин отметил, что этот пуск — большое событие для страны.

Первые пуски крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон» прошли в декабре 2019 года. Ее поставят на вооружение в 2021–2022 годах.