СМИ: Азербайджан отозвал посла из Греции для консультаций

Отмечается, что Турция и Греция на протяжении нескольких десятилетий пребывают в состоянии замороженного конфликта по поводу оккупации Турцией Северного Кипра. Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает, что Азербайджан «освободит свои территории» в Карабахе.

Военные действия нa линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. Столица региона Степанакерт частично разрушена. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова пойти на уступки.