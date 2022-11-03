Смертоносный цветок: Минобороны показало работу противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» | 360°

Армия 03 ноября 2022, 22:11 Смертоносный цветок: Минобороны показало работу противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» Минобороны: мобилизованные учатся управлять комплексом «Хризантема-С» под Калининградом

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Министерство обороны поделилось кадрами работы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С». На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, мобилизованные учатся управлять новой техникой на полигоне Балтийского флота под Калининградом.

В Минобороны рассказали, что самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С» построен на базе БПМ-3. Самонаводящаяся ракета умеет уничтожать бронированные цели на дистанции до шести километров.

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По сообщению ведомства, обучаются управлять этой техникой бойцы из запаса, уже имеющие опыт службы в мотострелковых и танковых частях.

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Мобилизованный военнослужащий Андрей рассказал, что эта машина хорошая и легкая в применении.

«В строй встал, как будто не уходил. Я думаю, все получится, у нас пока есть время подготовиться. Будем готовы к выполнению задачи», — сказал Андрей.

Ранее министерство опубликовало кадры работы истребителей Су-34 в зоне спецоперации.