Армия 17 января 2023, 14:01 Службу в армии предложили сделать обязательной при приеме на госслужбу Спикер Госдумы Володин предложил брать на госслужбу только служивших в армии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военно-учетная специальность, а также служба в армии должны стать обязательными требованиями для кандидатов на государственную службу. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании в 2023 году.

Спикер подчеркнул, что правило надо распространить также на кандидатов в депутаты Госдумы, претендующих на должности в судебной системе и органах прокуратуры.

Реклама

«Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры — в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в вооруженных силах», — заявил Володин.

Реклама

Анонсированная министром обороны Сергеем Шойгу кампания по повышению предельного призывного возраста начнется этой весной через внесение поправок в законы об обязательной воинской службе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он напомнил, что под призыв теперь подпадут россияне от 21 года до 30 лет.