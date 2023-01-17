17 января 2023, 14:01
Службу в армии предложили сделать обязательной при приеме на госслужбу
Спикер Госдумы Володин предложил брать на госслужбу только служивших в армии
Военно-учетная специальность, а также служба в армии должны стать обязательными требованиями для кандидатов на государственную службу. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании в 2023 году.
Спикер подчеркнул, что правило надо распространить также на кандидатов в депутаты Госдумы, претендующих на должности в судебной системе и органах прокуратуры.
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«Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры — в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в вооруженных силах», — заявил Володин.
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Анонсированная министром обороны Сергеем Шойгу кампания по повышению предельного призывного возраста начнется этой весной через внесение поправок в законы об обязательной воинской службе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он напомнил, что под призыв теперь подпадут россияне от 21 года до 30 лет.
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