Госдума разрешила людям старше 40 лет впервые поступать на службу по контракту

Изменения в порядок поступления граждан на военную службу по контракту одобрила Госдума. Депутаты сняли возрастной предел для заключения первого контракта, сообщила «Дума ТВ».

Законопроект приняли сразу в трех чтениях. Сейчас для россиян действует ограничение в 18-40 лет, для иностранцев — от 18 до 30 лет. Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» эту планку отменят, останется только ограничение в рамках трудоспособного возраста.

«Отмена этого возрастного ценза позволит привлечь на службу по контракту специалистов-медиков, инженеров, специалистов технического обслуживания, эксплуатации, связи», — объяснили авторы инициативы.

Они отметили, что армии нужны опытные специалисты, профессионалы своего дела. Но они становятся таковыми только к 40-45 годам.