    25 декабря 2019, 18:38

    Служащий по контракту погиб на учениях в Мурманской области

    Дарья Бунякова

    Военнослужащий-контрактник получил огнестрельное ранение и погиб во время учебных стрельб в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
    Служащий по контракту погиб на учениях в Мурманской области

    По предварительной информации, боец получил ранение из-за невыполнения требований безопасности при обращении с огнестрельным оружием, пишет РИА «Новости».

    После случившегося комиссия Северного флота и правоохранительные органы организовали проверку. В пресс-службе уточнили, что военнослужащий погиб 24 декабря в «одной из воинских частей флота, дислоцированной в Мурманской области».