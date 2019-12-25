Служащий по контракту погиб на учениях в Мурманской области

Военнослужащий-контрактник получил огнестрельное ранение и погиб во время учебных стрельб в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

По предварительной информации, боец получил ранение из-за невыполнения требований безопасности при обращении с огнестрельным оружием, пишет РИА «Новости». После случившегося комиссия Северного флота и правоохранительные органы организовали проверку. В пресс-службе уточнили, что военнослужащий погиб 24 декабря в «одной из воинских частей флота, дислоцированной в Мурманской области».