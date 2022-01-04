«Сложно развивать гражданскую часть». Путин пошутил в беседе с создателем «Циркона»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова званием Герой России за создание гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Как сообщил Telegram-канал «Пул № 3», Путин в беседе с Обносовым пошутил: «У вас достаточно сложно развивать гражданскую часть».

«Да, я об этом тоже иногда шучу, что сложно сделать ракеты многоразовыми», — отшутился Обносов.

Впервые гиперзвуковую ракету «Циркон» испытали, запустив ее с атомной подводной лодки. Тогда стрельба также прошла успешно.

«Циркон» — это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, которая способна осуществлять аэродинамический полет и маневрировать в плотных слоях атмосферы, пользуясь собственным двигателем.