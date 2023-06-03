03 июня 2023, 23:39
Слова Уоллеса о российском оружии назвали «недобросовестной конкуренцией и завистью»
ФСВТС расценила высказывание Уоллеса о российском оружии как проявление зависти
Призыв главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса не тратить средства на приобретение российского оружия свидетельствует о зависти, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Представителя службы процитировал ТАСС.
«Заявление британского министра обороны Бена Уоллеса расцениваем как очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны западных государств», — заявили в ФСВТС.
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Российская военная техника всегда демонстрировала высокую надежность и эффективность, что и подтвердила в реальных боевых условиях. Об этом свидетельствует рост спроса на отечественное вооружение за рубежом, иностранные покупатели интересуются истребителями, вертолетами, бронетехникой и РСЗО, сообщили в службе.
Британский министр обороны Уоллес, выступая на конференции «Диалог Шангри-Ла» заявил, что импортерам российского оружия не стоит тратить на него деньги. Мнение министра основано на том, что он «видел на Украине».
Великобритания
Оружие
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