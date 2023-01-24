Армия 24 января 2023, 09:39 «Следующий этап в эволюции брони». Журналист Forbes оценил мощь российского «Терминатора» Автор Forbes Хэмблинг назвал российский БМПТ «Терминатор» новым этапом танкостроения Пресс-служба Минобороны

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Боевая машина поддержки танков «Терминатор» хорошо показала себя в спецоперации на Украине. Благодаря своей мощности и оснащенности она может стать новой вехой в эволюции бронетехники. О преимуществах российской разработки рассказал в статье Forbes технический журналист и консультант Дэвид Хэмблинг.

«Новая российская БМПТ „Терминатор“ <…> может представлять собой следующий этап в эволюции брони», — сказал он.

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Он заметил, что, хотя танки играли ведущую роль во всех сражениях, начиная со времен Второй мировой войны, будущее именно за такими машинами — бронетранспортерами нового типа, способными поражать одновременно несколько целей и пехоту. Обычные танки, по его словам, ограничены в своих возможностях. Они мобильные и защищенные, но их крупнокалиберные пушки не предназначены для ударов по бойцам на крышах или в окопах. Достойной альтернативой стали зенитные машины ЗСУ-23-4 «Шилка», однако их снабдили слишком легкой броней. Разработчики учли это и создали БМПТ «Терминатор» со скорострельным вооружением, но защищенностью и подвижностью боевого танка.

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Дэвид Хэмблинг рассказал, что эти машины заметили в зоне спецоперации. Новости об украинских бойцах, которые от страха бросились врассыпную при виде «Терминатора», он назвал преувеличением, но признал, что эти БМПТ действительно в строе и Вооруженным силам Украины не удалось уничтожить ни одной такой машины. Российские бронетранспортеры, по его словам, хорошо показали себя на поле боя.