Важное 19 июля 2023, 18:14 Следующие в порты Украины суда признают перевозчиками военных грузов с 20 июля Минобороны: с 20 июля идущие в порты Украины суда сочтут перевозчиками военных грузов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные с 20 июня начнут считать перевозчиками опасных грузов все суда, следующие в порты Украины. Об этом заявили в Минобороны.

«С 00:00 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов», — заявили в ведомстве.

Реклама

В Минобороны подчеркнули, что все страны, под чьими флагами пройдут корабли, также будут считать участниками военного конфликта на стороне украинских боевиков.

«В связи с этим ряд районов в юго-восточной и северо-западной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. В установленном порядке предупреждения об отзыве гарантий изданы мореплавателям», — добавили в ведомстве.

Россия отказалась от продолжения участия в зерновом соглашении с 17 июля в связи с невыполнением своих условий со стороны ООН и остальных участников сделки.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что планы продолжить сделку без участия России приведут к определенным рискам.