Армия 11 августа 2023, 13:38 Скрывающие боевую технику аэрозольные боеприпасы создали в России ЦНИИточмаш создал скрывающие боевую технику аэрозольные боеприпасы РИА «Новости»

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Российский Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) выпустил аэрозолеобразующие боеприпасы. Их главное назначение в том, чтобы скрывать боевую технику от высокоточного оружия с радиолокационным наведением. Об этом РИА «Новости» рассказал временный гендиректор предприятия-разработчика Антон Семеняко.

Он отметил, что еще недавно российские аэрозольные боеприпасы защищали только от высокоточного оружия с лазерной, оптической или тепловой системой наведения. Помимо этого, в новых боеприпасах повысили число кассет, благодаря чему уплотнится «завеса комбинированных аэрозольно-дипольных помех».

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Системы наведения высокоточных боеприпасов периодически уточняют маршрут во время полета, чтобы не потерять цель, а аэрозольная завеса мешает этому. В итоге снаряд уходит с курса либо уменьшается точность поражения.

Семеняко добавил, что использование аэрозольных боеприпасов повышает «живучесть» бронетехники — это доказывают уже проведенные испытания.