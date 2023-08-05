Армия 05 августа 2023, 04:46 Скорость нанесения ударов российскими ракетами вырастет РИА «Новости»: скорость ударов российских ракет вырастет с новыми системами связи РИА «Новости»

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Новые системы связи помогут увеличить скорость нанесения ударов российскими подвижными комплексами. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на информированный источник.

Для военных, как указано, разработаны коротковолновые линии связи. За счет увеличившегося объема передачи данных в единицу времени эти линии позволят значительно быстрее загружать полетные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения, сообщил источник агентства.

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«Это ускорит реагирование войск на действия противника и позволит более оперативно наносить удары по выявленным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий», — пояснил он.

Коротковолновая связь дублирует спутниковые и кабельные линии связи, объяснил ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Такая связь, по его словам, актуальна для флота или для ракетных комплексов, которым нужно в короткие сроки развернуться на боевой позиции, быстро получить целеуказание и полетное задание, нанести удар по противнику, и оперативно сменить позицию.