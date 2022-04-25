Российские военные уничтожили командные пункты и склады с горючим ВСУ

Российские войска в течение дня уничтожили 82 украинских военных объекта. Они поразили командные пункты и склады с горючим, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 82 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада горючего», — заявил генерал-майор во время брифинга.

Он добавил, что ракетные войска нанесли 15 ударов. Военные поразили стартовую позицию тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также три украинских пункта управления. Еще российские бойцы уничтожили артиллерийскую батарею и 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

«Уничтожено до 40 человек личного состава и 17 единиц бронетехники и автомобилей ВСУ. Российскими средствами противовоздушной обороны за день сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Изюм, Донецк и Харьков», — уточнил Конашенков.

Всего за время проведения спецоперации российские военные поразили 141 самолет, 110 вертолетов, 570 беспилотников, 2554 танка и другую военную технику.