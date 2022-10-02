Скелетонист Марченков получил повестку о мобилизации | 360°

Армия 02 октября 2022, 18:25 Поделиться Telegram

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Viber Скелетонист Марченков получил повестку о мобилизации Участник Олимпиады в Пхенчхане скелетонист Марченков рассказал о полученной повестке

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Повестку в рамках частичной мобилизации получил 25-летний скелетонист Владислав Марченков. Об этом спортсмен рассказал в беседе с РИА «Новости».

По словам атлета, в военкомате, куда он пришел по повестке, Марченкову дали небольшую отсрочку до 4 октября, потому что с собой у него не оказалось военного билета.

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«Дело в том, что я в этом году женился и собирался переехать жить в Краснодарский край. Часть документов, в том числе и военный билет, находились уже по новому месту жительства», — поделился скелетонист.

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Спортсмен добавил, что военный билет ему уже прислали, и 4 октября он сразу отправится на призывной пункт.

«Я выступаю за ЦСКА и являюсь рядовым запаса. Настроение у меня хорошее, за меня сейчас больше переживают моя жена, мама и сестра», — отметил Марченков.

Станислав Марченков принимал участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, где занял 15-е место. Постоянно он выступает за сборную Москвы.

Это не первый случай, когда в армию призывают известных спортсменов. Ранее стало известно, что повестку получил бывший футболист московских клубов «Локомотив» и «Спартак» 37-летний Динияр Билялетдинов.

Отец спортсмена в беседе с «360» не исключил, что сотрудники военкомата ошиблись, так как фамилию написали с ошибкой. От военкомата, добавил он, сын бегать не собирается, а готов все выяснить при личном визите.

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