«Скажи, чтоб людей не трогали». Высадку десанта на украинском аэродроме показали на видео
Минобороны РФ показало на видео высадку десанта на украинском аэродроме
Министерство обороны РФ опубликовало видео высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятия под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Ролик появился в группе ведомства «ВКонтакте».
На видео демонстрируются действия передовых подразделения ВДВ, а также вооружение десантников, которое включает противотанковые управляемые комплексы и минометы. Высадка с вертолетов осуществлялась посадочным способом. Подразделения организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта, уточнили в министерстве.
По их данным, при постановке задач особое внимание уделили недопущению причинения вреда мирным жителям и сохранности имущества аэродрома. На видео попал фрагмент разговора российских десантников: «Скажи, чтобы машины не трогали, людей гражданских не трогали». — «Да-да».
Россияне в комментариях попросили публиковать больше таких видео и восхитились тем, что Минобороны «показывает человеческое лицо» участников спецоперации, что «уничтожает всю вражескую пропаганду о жестокости русских над мирными». Пользователи отметили смелость десантников и предположили, что «многие страны только мечтают о такой армии».
Ранее Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных во время спецоперации на Украине.