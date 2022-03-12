«Скажи, чтоб людей не трогали». Высадку десанта на украинском аэродроме показали на видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятия под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Ролик появился в группе ведомства «ВКонтакте».

На видео демонстрируются действия передовых подразделения ВДВ, а также вооружение десантников, которое включает противотанковые управляемые комплексы и минометы. Высадка с вертолетов осуществлялась посадочным способом. Подразделения организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта, уточнили в министерстве.

По их данным, при постановке задач особое внимание уделили недопущению причинения вреда мирным жителям и сохранности имущества аэродрома. На видео попал фрагмент разговора российских десантников: «Скажи, чтобы машины не трогали, людей гражданских не трогали». — «Да-да».

Россияне в комментариях попросили публиковать больше таких видео и восхитились тем, что Минобороны «показывает человеческое лицо» участников спецоперации, что «уничтожает всю вражескую пропаганду о жестокости русских над мирными». Пользователи отметили смелость десантников и предположили, что «многие страны только мечтают о такой армии».

Ранее Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных во время спецоперации на Украине.