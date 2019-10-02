Сивков исключил продажу С-500 иностранным партнерам

Испытаний С-500 в Сирии не было — Минобороны Подробнее

«Разговоры о том, что его можно куда-то продать, недопустимы», — подчеркнул специалист.

По его словам, при нынешнем состоянии дел продажа «Прометея» за рубеж может означать то, что иностранным оружейникам станет известен режим работы этого комплекса. Исходя из этого, будут разработаны средства для радиоэлектронного подавления. Таким образом, С-500 потеряет свою эффективность.

«А так-то, конечно, глаз на него положили и китайцы, и турки, и индусы», — перечислил Сивков, добавив, что их участие в производстве «Прометея» исключено, несмотря на требования многих.