Путин назвал самые востребованные системы ПВО в мире

Системы противовоздушной обороны (ПВО), разрабатываемые российским концерном «Алмаз-Антей», являются самыми лучшими и надежными в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором организации Павлом Созиновым, сообщил ТАСС.

«Это самое надежное в мире и самое, наверное, востребованное на мировом рынке вооружение — системы ПВО. Это общепризнанный факт», — заявил Путин.

Напомним, ранее «Алмаз-Антей» презентовал особенный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны «Абакан» 98Р6Е. Время его приведения в боевую готовность составляет около трех минут.

Предназначение 98Р6Е — поражение современных баллистических ракет при обороне важных объектов и зданий. «Абакан» может встроиться в любую систему ПВО и справиться со своими задачами как самостоятельно, так и в составе зенитных комплексов, что сильно расширяет способы его применения.