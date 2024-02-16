Армия 16 февраля 2024, 23:40 Системы ПВО отработали по целям за пределами Ростовской области Голубев: система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области РИА «Новости»

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Подразделения противовоздушной обороны успешно отработали по целям за пределами в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В Ростовской области подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Спасибо военным за работу», — написал он.

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Жители Ростова-на-Дону сообщили о серии громких звуков, похожих на взрывы, прогремевших в городе в минувшую пятницу. Кроме сильного грохота очевидцы ощутили взрывную волну из-за трясущихся стен.

Позже Голубев сообщил, что прогремевшие звуки взрывов долетели до Ростовской области из зоны проведения спецоперации. Также он заверил, что ситуация в регионе находится под контролем.

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