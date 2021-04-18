Систему воздушного минирования разработали в России

В России разработали первую в мире систему воздушного минирования. Она предназначена для борьбы с вражескими беспилотниками. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал главный конструктор группы компаний ZALA Aero Александр Захаров.

По словам конструктора, речь идет о барражирующих боеприпасах «Ланцет», которые могут летать несколько десятков часов. Их разработали в компании ZALA Aero.

«Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов», — заявил Захаров. По его словам, современные беспилотники летают со скоростью около 150 километров в час. «Ланцет» с легкостью может догнать любой БПЛА.

«Мы со своими 300 километрами в час на пикировании совершенно спокойно это (уничтожим беспилотник — прим. ред.) сделаем», — добавил Захаров.

Сейчас систему воздушного минирования испытывают на воздушных шарах. На этой неделе компания «Кронштадт» начала строительство первого в России завода по серийному производству ударных беспилотников в Дубне. Предприятие запустят уже в ноябре. Специалисты «Кронштадта» создали боевой беспилотник «Иноходец», который применяли в Сирии для борьбы с международными террористами. Сейчас инженеры компании работают над ударным БПЛА «Сириус», который получит более мощный комплекс вооружения, чем «Иноходец». Новый беспилотник начнут испытывать в 2022 году.