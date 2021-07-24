Систему связи боевых самолетов нового поколения создадут в России

Новое поколение систем связи и передачи данных для боевой авиации создаст холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В настоящее время НПП „Полет“ разрабатывает новое поколение терминалов объединенной системы связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД)», — сообщили в «Росэлектронике».

В заявлении пресс-службы также говорится, что в результате модернизации будет обеспечен повышенный коэффициент помехозащиты, что играет определяющую роль при выполнении задач в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Новая аппаратура поможет самолетам лучше передавать информацию в условиях различных помех, а также она будет меньше по массе и размерам.

Новые терминалы ОСНОД могут быть адаптированы для различных типов летательных аппаратов.

Прототип нового легкого истребителя Checkmate был впервые представлен на открытии авиасалона МАКС-2021. Он способен разгоняться до двух скоростей звука. Специалисты уже успели назвать его уникальным и предрекли ему большое будущее.