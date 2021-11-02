Систему разведывательных дронов-камикадзе создадут в России

Технологию защиты морских границ от судов-нарушителей при помощи барражирующих боеприпасов разрабатывают в России. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота», — рассказал он.

Источник отметил, что отдельные элементы системы, в число которых входят комплексы запуска барражирующих боеприпасов с борта малоразмерных судов, прошли предварительные испытания.

Собеседник агентства назвал одним из главных преимуществ системы низкую стоимость применения и эксплуатации. Ведь барражирующие боеприпасы намного дешевле противокорабельных ракет.

«При этом массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счет повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения», — заявил он.

Источник подчеркнул, что введение в строй подобной системы может серьезно сократить желание иностранных партнеров нарушать морские границы РФ.

Барражирующие боеприпасы могут очень долго летать в предполагаемом районе цели в режиме поиска. После того как цель будет обнаружена, беспилотник поражает ее как управляемая ракета «воздух — поверхность», сам же дрон полностью уничтожается.