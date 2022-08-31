Систему ПВО перестроят в Крыму для борьбы с украинскими беспилотниками

Российскую систему ПВО, которая работает в Крыму, перестроят с учетом применения беспилотников Вооруженными силами Украины. «Дронная система терроризма» стала для ВСУ основной.

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил об этом в эфире «Соловьев Live».

«Эта дронная система терроризма, которая сейчас стала [применяться], год назад никто не думал, что она будет основной. Система ПВО была выстроена на тяжелые виды вооружений — самолеты, ракеты и так далее. Сейчас это перестраивается», — пояснил он.

Беспилотники ВСУ в августе несколько раз сбивали в Крыму. В частности, накануне системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в пригороде Севастополя. Об этом сообщал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, ситуация находится под контролем.

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов предположил, что количество провокаций в Крыму со стороны Украины увеличится.