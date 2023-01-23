Армия 23 января 2023, 22:24 Генштаб оценил систему мобилизационной подготовки в России Генерал армии Герасимов: систему мобилизационной подготовки пришлось исправлять по ходу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Система подготовки мобилизованных в России оказалась не полностью адаптирована под актуальные экономические отношения. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, ее пришлось исправлять «на ходу». Об этом он заявил изданию «Аргументы и факты».

«Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе», — отметил Герасимов.

Реклама

По его словам, в настоящее время личный состав Генштаба принимает все меры, чтобы как можно скорее достигнуть поставленных целей спецоперации, а также обеспечить безопасность страны.

Реклама

Герасимов добавил, что с такой интенсивностью военных действий современная Россия еще не знала. С нашей армией сегодня сражается практически весь коллективный Запад, добавил генерал.

Ранее, 11 января, министр обороны Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине.