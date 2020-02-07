Систему по выявлению эмоций создали в России

Скрыть свое недовольство или стресс солдатам-срочникам будет сложнее. Разработку специальной системы наблюдения за эмоциональным состоянием ведут в военном технопарке «Эра». При наблюдении система может считывать 12 основных эмоций человека и оценить его психологическое состояние.

Как сообщило РИА «Новости», систему создает компания «Элемент». С программой вице-премьера Юрия Борисова познакомил руководитель проектов «Элемента» Станислав Думанис.

Он пояснил, что изучая эмоции учебной роты, система накапливает и анализирует изменение психологического состояния состава, изучая эмоции солдат.

«Можем выявлять отклонения в течение дня, в течение недели, в течение месяца», — пояснил Думанис.

Вице-премьер положительно оценил новинку и заявил, что компании надо объединиться с Главным военно-медицинским управлением министерства обороны и медицинской академией.

«Критерии по оценке психологического состояния должны же профессионалы ставить — психологи, медики», — подчеркнул вице-премьер и поручил обязательно объединиться с профессионалами.

По словам руководителя проектов «Элемента» кроме вооруженных сил новой системой считывания эмоций заинтересовались еще и вузы, которых заботит состояние студентов.

Кроме того, систему можно использовать на транспорте. К примеру в метро. Это позволит сотрудникам полиции сразу выявлять агрессивно настроенных людей. По словам Думаниса технологию анализа психологического состояния уже применяет один из таксопарков.