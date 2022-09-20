Система обмана танков появится в ПТРК «Корнет» | 360°

Армия 20 сентября 2022, 11:03 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Система обмана танков появится в ПТРК «Корнет» Представитель Ростеха Оздоев: для «Корнета» создают алгоритм «двойного пуска» РИА «Новости»

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Специалисты разрабатывают «алгоритм двойного пуска», который позволяет обманывать комплексы активной защиты бронетехники и танков, для российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Активная защита бронетехники — это система, которая поражает подлетающие к боевой машине ракеты и снаряды. Например, это можно сделать при помощи выстреливаемого блока, который выбрасывает осколки.

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Головной разработчик ПТРК «Корнет» — Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова холдинга «Высокоточные комплексы». Задача комплекса — поражать танки и другие бронированные цели. Управление ракетой комплекса производится по лазерному лучу.

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