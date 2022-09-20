Система обмана танков появится в ПТРК «Корнет» | 360°

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Система обмана танков появится в ПТРК «Корнет»

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Система обмана танков появится в ПТРК «Корнет»

Представитель Ростеха Оздоев: для «Корнета» создают алгоритм «двойного пуска»

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Специалисты разрабатывают «алгоритм двойного пуска», который позволяет обманывать комплексы активной защиты бронетехники и танков, для российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Активная защита бронетехники — это система, которая поражает подлетающие к боевой машине ракеты и снаряды. Например, это можно сделать при помощи выстреливаемого блока, который выбрасывает осколки.

«Для ПТРК „Корнет“ разрабатывается алгоритм работы, позволяющий преодолевать современные средства активной защиты. Он предусматривает одновременный пуск по цели двух противотанковых управляемых ракет с задержкой меньше времени переключения комплекса активной защиты цели на новую угрозу», — сказал Оздоев РИА «Новости».

По его словам, «новый алгоритм уже опробован в рамках первичных полевых испытаний».

Многозарядная пусковая установка «Корнет» может запускать сразу две ракеты в одном лазерном луче, она монтируется на разных шасси, например на бронеавтомобиле «Тигр».

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Головной разработчик ПТРК «Корнет» — Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова холдинга «Высокоточные комплексы». Задача комплекса — поражать танки и другие бронированные цели. Управление ракетой комплекса производится по лазерному лучу.

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Ростех

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