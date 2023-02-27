Армия 27 февраля 2023, 10:25 Силы спецопераций показали на Украине безупречную выучку — Шойгу Глава Минобороны Шойгу похвалил Силы спецопераций России за успехи в зоне СВО РИА «Новости»

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Военнослужащие Сил специальных операций успешно справились с задачами, поставленными перед ними в зоне боевых действий на Украине. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил их с профессиональным праздником. Его обращение опубликовали в Telegram-канале министерства.

Он обратился к солдатам, матросам, сержантам, прапорщикам, старшинам, мичманам и всем офицерам. Сергей Шойгу заявил, что, хотя День Сил специальных операций — праздник молодой, в его основу положили традиции русского воинства со времен битв на Куликовском и Бородинском полях. Он назвал это формирование высокопрофессиональными войсками, которые готовы к выполнению самых сложных задач.

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«В ходе специальной военной операции военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели», — заявил министр.

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Военнослужащих также поздравил президент России Владимир Путин. Он назвал их гордостью армии и сказал, что подразделения доказали свою доблесть в боях против неонацистской угрозы.

День Сил специальных операций 27 февраля отмечают с 2015 года, его также называют «днем вежливых людей». Группировку создали в 2013 году для выполнения задач внутри страны и за рубежом.