Армия 08 февраля 2023, 08:15 Силовики назвали стоимость «отмазки от призыва» на Украине РИА «Новости»: на Украине за уклонение от призыва коррупционеры просят 10 тысяч долларов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Коррупционную схему уклонения от призыва наладили украинские военкомы. Они требуют по 10 тысяч долларов и процент от будущих благотворительных сборов за то, чтобы мужчина смог стать волонтером и не идти в армию. Представитель силовых структур рассказал об этом РИА «Новости».

«Налажена коррупционная схема уклонения от призыва. Входной билет — 10 тысяч долларов. Это единоразовая плата военкому», — сказал он.

Реклама

Преступную сеть российским силовикам раскрыли источники в Вооруженных силах Украины. Потенциальным призывникам предложили выкупить право стать волонтерами при военкоматах, так называемых Центрах комплектования и социальной поддержки украинской армии. Плата за «входной билет» не единственная — украинцы должны собирать пожертвования в пользу солдат и отдавать своим покровителям от пяти до 10% всей суммы.

Реклама

На Украине в очередной раз продлили на 90 дней режим военного положения и мобилизацию. В армию из-за больших потерь призывают закарпатских венгров, многие из которых погибают.