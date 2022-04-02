«Сила V правде». Военнослужащие Хабаровска устроили флешмоб в поддержку спецоперации

Военнослужащие в Хабаровске провели масштабный флешмоб в поддержку специальной операции РФ на Украине.

Солдаты и офицеры выстроились в форме слов «Сила v правде», вторые держали в руках красно-белые флажки.

Утром 2 апреля российским военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, вручили государственные награды.

Также представитель НМ ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинское руководство перебросило к Горловке националистическое подразделение боевиков «Правый сектор*».

Специальная операция на Украине продолжается больше месяца. Президент Владимир Путин назвал ее задачами денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.