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    02 апреля 2022, 12:38

    «Сила V правде». Военнослужащие Хабаровска устроили флешмоб в поддержку спецоперации

    Флешмоб хабаровских военнослужащих в поддержку спецоперации на Украине показали на видео

    Максим Зинкин

    Военнослужащие в Хабаровске провели масштабный флешмоб в поддержку специальной операции РФ на Украине.

    Солдаты и офицеры выстроились в форме слов «Сила v правде», вторые держали в руках красно-белые флажки.

    Утром 2 апреля российским военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине, вручили государственные награды.

    Также представитель НМ ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинское руководство перебросило к Горловке националистическое подразделение боевиков «Правый сектор*».

    Специальная операция на Украине продолжается больше месяца. Президент Владимир Путин назвал ее задачами денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

    *«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.