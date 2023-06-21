Армия 21 июня 2023, 15:18 Штурмовики ВВО поразили западную бронетехнику противотанкового комплекса

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Российские штурмовики продолжают отбивать атаки на Угледарском направлении, им удается выводить из строя единицы западной бронетехники. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Мотострелки Восточного военного округа наносят удары с помощью пулеметов и ПТРК. Последний установлен на одном из бронетранспортеров. Ракетой удалось поразить технику противника.

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«Штурмовая группа отрабатывает штурм траншеи. <…> Сначала стреляют, потом продвигаются вперед. Штурмовики работают на самых сложных участках и успешно выполняют задачи даже при численном превосходстве противника», — рассказал корреспондент издания.

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