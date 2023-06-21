21 июня 2023, 15:18
Штурмовики ВВО поразили западную бронетехнику противотанкового комплекса
Российские штурмовики продолжают отбивать атаки на Угледарском направлении, им удается выводить из строя единицы западной бронетехники. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Мотострелки Восточного военного округа наносят удары с помощью пулеметов и ПТРК. Последний установлен на одном из бронетранспортеров. Ракетой удалось поразить технику противника.
Реклама
«Штурмовая группа отрабатывает штурм траншеи. <…> Сначала стреляют, потом продвигаются вперед. Штурмовики работают на самых сложных участках и успешно выполняют задачи даже при численном превосходстве противника», — рассказал корреспондент издания.
Армия
Реклама
Реклама