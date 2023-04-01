Армия 01 апреля 2023, 18:34 Штурмовики ВКС России в зоне СВО уничтожили полевые укрепления и бронетехнику ВСУ Минобороны показало кадры боевой работы экипажей штурмовой авиации в зоне СВО

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Министерство обороны России показало боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в зоне спецоперации. В ведомстве отметили, что самолеты уничтожили полевые укрепления и бронетехнику ВСУ.

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ», — уточнили в министерстве.

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Пуски ракет Су-25 выполняли парами с малых высот. Военные летчики уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции противника и бронетехнику.

Затем экипажи вернулись на аэродром, где инженерно-техническая служба подготовила самолеты к новому боевому заданию.

Ранее штурмовики Су-25 ВКС России атаковали колонну ВСУ под Запорожьем. Вначале колонну украинских боевиков обнаружили разведчики. Затем они передали координаты российской авиации и артиллерии.