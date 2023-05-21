21 мая 2023, 20:21
Штурмовикам ЦВО вручили награды в зоне СВО
Военнослужащим штурмовых групп ЦВО вручили награды за мужество в зоне СВО
В зоне проведения спецоперации прошло награждение военнослужащих штурмовых групп Центрального военного округа. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Штурмовиков ЦВО наградили орденами за проявленное мужество и героизм при выполнении специальных задач в рамках СВО.
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В соответствии с решением Верховного главнокомандующего вручение наград состоялось непосредственно в зоне боевых действий.
«Сегодня штурмовой отряд группировки „Отважный“ был удостоен государственных наград за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации», — сообщил штурмовик с позывным Крестик.
Ранее заслуженные награды получили военнослужащие штурмовых подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии Западного военного округа. Командиры благодарили бойцов за самоотверженность и тот вклад, который они внесли в общее дело.
Награды
Минобороны РФ
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