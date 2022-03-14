Штурмовая авиация уничтожила склад с боеприпасами ВСУ

Минобороны РФ поделилось кадрами уничтожения склада с боеприпасами ВСУ штурмовой авиацией ВКС России. Видеоролик опубликовали в Telegram-канале РЕН ТВ.

На видео показано, как самолет готовится к вылету, затем поднимается в воздух. Позже на кадрах запечатлен момент стрельбы по объектам противника.

По информации российского оборонного ведомства, с момента начала специальной операции Вооруженные силы РФ уничтожили более 3,5 тысячи военных объектов Украины. Среди них 126 беспилотных летательных аппаратов, 1159 танков и боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 61 вертолет.

О начале специальной операции рано утром 24 февраля сообщил в телевизионном обращении президент РФ Владимир Путин. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».