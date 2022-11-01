Частичная мобилизация в России: что будет дальше, как будут работать военкоматы | 360°

Армия 01 ноября 2022, 13:59 Шойгу заявил об устранении выявленных в ходе мобилизации недостатков в работе военкоматов Глава Минобороны Шойгу: выявленные недостатки в работе военкоматов устранили РИА "Новости"

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Частичная мобилизация в России выявила ряд недостатков в работе военкоматов, сейчас их устранили, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. В ходе селекторного совещания он отметил, что в стране выполнили указ президента, призвав в ряды Вооруженных сил 300 тысяч человек, сообщил ТАСС.

Министр рассказал, что с проблемами сталкивались на начальном этапе кампании.

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«Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты», — отметил Сергей Шойгу.

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Власти обеспечили военкоматы всем необходимым, отметил он. Туда поставили медицинское имущество, средства индивидуальной защиты и другие материальные средства.

Глава Минобороны рассказал, что из 300 тысяч человек в зону боевых действий уже направили 87 тысяч бойцов. Подготовкой мобилизованных занимаются три тысячи инструкторов — эти люди получили боевой опыт в ходе проведения спецоперации. Сейчас в России завершается боевое слаживание и обучение военнослужащих.

А вот призывников в зону СВО отправлять не будут, подчеркнул Шойгу. Срочников, которые отслужили, будут направлять домой, добавил он.