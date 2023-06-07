Армия 07 июня 2023, 13:03 Шойгу заявил о высокой эффективности продукции «Алмаз-Антея» в зоне СВО Шойгу: продукция «Алмаз-Антея» показала высокую эффективность в зоне СВО

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Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий корпорации «Алмаз-Антей». В ходе визита министру доложили о расширении мощностей для обеспечения российских военных современными комплексами ПВО.

В ходе инспекции Шойгу посетил цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны. Он также обратил внимание, что продукция корпорации показала высокую эффективность в зоне спецоперации.

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Глава концерна Ян Новиков доложил Шойгу, что в этом году «Алмаз-Антей» уже серьезно увеличил производство гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции.

По словам Новикова, предприятие сдает продукцию с опережением графика. Комплексы ПВО, в том числе С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» демонстрируют большую результативность в уничтожении воздушных целей.

Создание новых производственных мощностей в два раза повысит возможности предприятия, которое посетил глава Минобороны, подчеркнули в ведомстве.