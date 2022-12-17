Армия 17 декабря 2022, 03:35 Шойгу заявил о высокой боеготовности российских ракетчиков Шойгу: в РВСН обеспечена высокая готовность к выполнению стоящих перед войсками задач

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил о высокой боеготовности ракетных войск стратегического назначения. В своем поздравлении, адресованном ракетчикам в честь Дня РВСН, он отметил, что это стало возможным благодаря личному составу. Шойгу высоко оценил профессионализм войск, их самоотверженность и верность долгу.

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«Созданные талантливыми учеными, инженерами и конструкторами стратегические ракетные комплексы мобильного и стационарного базирования с уникальными боевыми характеристиками позволяют РВСН успешно осуществлять ядерное сдерживание, гарантировать безопасность России и ее союзников», — отметил министр.

День Ракетных войск стратегического назначения отмечается в России ежегодно 17 декабря. История этого рода войск начиналась после завершения Второй мировой войны и неразрывно связана с созданием ракетной техники.

Сегодня РВСН являются войсками постоянной боевой готовности, они несут непрерывное дежурство и должны быть готовы к выполнению боевых задач в любой момент.