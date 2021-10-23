Шойгу заявил о стягивании войск НАТО к границам России

Натовские силы стягивают к российским границам на фоне призывов к военному сдерживанию, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Таким образом он ответил на заявление своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передало РИА «Новости».

«НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», — заявил Шойгу.

Глава военного ведомства подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов РФ. Но Альянс сегодня не готов к равноправному диалогу, указал он.

Шойгу также назвал катастрофой то, к чему привел план НАТО по сдерживанию Афганистана.

Глава Минобороны Германии ранее призвала продемонстрировать России военную мощь НАТО, в том числе с применением ядерного оружия в воздушном пространстве. Речь шла о возможных сценариях сдерживания России в странах Балтии и Черном море. Крамп-Карренбауэр заявила, что РФ неоднократно вторгалась в воздушные пространства этих стран, а также обвинила Москву в кибератаках и кризисе с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС.